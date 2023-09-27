Adana Demirspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Adana Demirspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!
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Adana Demirspor - Beşiktaş maçı kaç kaç? Trendyol Süper Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Adana Demirspor - Beşiktaş maçı oynanıyor. Adana Demirspor - Beşiktaş maçı kaç kaç merak ediliyor. Adana Demirspor - Beşiktaş canlı maç anlatımı ve Adana Demirspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı kaç kaç? Adana Demirspor maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Adana Demirspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde!
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 4-1'lik Adana Demirspor üstünlüğü ile devam ediyor.
Adana Demirspor - Beşiktaş maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Adana Demirspor - Beşiktaş maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat 20.00'de başlayacak.
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.