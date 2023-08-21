TFF, Avrupa'da play-off oynayacak takımlarımız Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un hafta sonunda oynayacağı maçları erteledi. Peki, Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? Adana Demirspor Beşiktaş maçı ertelendi mi?

Ajansspor'un haberine göre TFF, Avrupa'da play-off oynayacak takımlarımız Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un hafta sonunda oynayacağı maçları erteledi. Adana Demirspor Beşiktaş maçı ertelendi mi? Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak?

ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ERTELENDİ Mİ?

TFF, Avrupa'da play-off oynayacak takımlarımız Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un hafta sonunda oynayacağı maçları erteledi.

Adana Demirspor Beşiktaş maçının ne zaman oynanacağı henüz açıklanmadı. Adana Demirspor Beşiktaş maçının tarihi açıklandığında sayfamızdan yayınlanacaktır. Günce bilgiler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

PLAY OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk maçlar 24 Ağustos, rövanşlar ise 31 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 22 Ağustos, rövanşlar ise 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.