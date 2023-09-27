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Adana Demirspor - Beşiktaş maç özeti! (VİDEO) Adana Demirspor - Beşiktaş maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Trendyol Süper Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Adana Demirspor - Beşiktaş maçını kaçıran futbolseverler Adana Demirspor maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Adana Demirspor - Beşiktaş maç özeti! Adana Demirspor - Beşiktaş maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Adana Demirspor - Beşiktaş maç özeti!