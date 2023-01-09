Adana Demirspor - Başakşehir maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Adana Demirspor- Başakşehir maçını kim yönetecek?

Spor Toto Süper Lig'in 17. Haftasında Başakşehir ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Başakşehir, Adana Demirspor'u sahasında ağırlayacak Fatih Terim stadyumda oynanacak karşılaşma futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor -Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Adana Demirspor - Başakşehir maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Adana Demirspor -Başakşehir maçı muhtemel 11'leri belli oldu mu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Fatih Terim stadyumda oynanacak karşılaşma futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor -Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?Adana Demirspor - Başakşehir maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Adana Demirspor -Başakşehir maçı muhtemel 11'leri belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

Ev sahibi Başakşehir'in karşılaşmadan galip gelmesi halinde hem Adana Demirspor ile arasındaki puan farkını 4'e çıkaracak hem de Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 1'e indirecek. Adana Demirspor ise bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda dördüncü sıradan üçüncü sıraya yükselecek ve Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye düşürecek. Karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.

BAŞAKŞEHİR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında Başakşehir, evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17:00'da başlayacak.

BAŞAKŞEHİR -ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir- Adana Demirspor maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

BAŞAŞEHİR- ADANA DEMİRSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Emre