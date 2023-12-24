Adana Demirspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adana Demirspor - Antalyaspor maçı nerede oynanıyor?

24 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Adana Demirspor - Antalyaspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Adana Demirspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Adana Demirspor - Antalyaspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Adana Demirspor- Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adana Demirspor- Antalyaspor maçı ne zaman?

ADANA DEMİRSPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor ile Antalyaspor arasındaki önemli Trendyol Süper Lig maçı, 24 Aralık Pazar günü, saat 16:00'da gerçekleşecek. Bu çekişmeli karşılaşma, Türkiye'nin futbolseverlerini heyecanlandırmaya aday. Mücadele, Adana'nın ev sahipliğinde, Yeni Adana Stadyumu'nda gerçekleşecek. Futbolseverler, bu önemli anları canlı olarak takip etmek için Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanallarını kullanabilecekler. Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallardan Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Aynı şekilde, beIN Sports Tod TV de kendi numaralı kanalları ile Türksat uydusu ve internet üzerinden erişilebilir.