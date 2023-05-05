Spor Toto Süper ligin iddialı takımlarından Adana Demirspor ve Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Adana Demirspor- Alanyaspor maçı maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor-Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Adana Demirspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adana Demirspor-Alanyaspor ne zaman saat kaçta? İşte detaylar…

Adana Demirspor ile Alanyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Adana Demirspor ve Alanyaspor maçına saatler kala heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler tarafından Adana Demirspor maçının nereden izleneceğini araştırılıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Adana Demirspor-Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Adana Demirspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adana Demirspor-Alanyaspor ne zaman saat kaçta? Detaylar haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor ve Alanyaspor maçı 6 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR İLE ALANYASPOR NEREDE OYNANACAK?

Adana Demirspor-Alanyaspor maçı Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR VE ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor ile Alanyaspor arasında gerçekleşecek Spor Toto Süper Lig maçı,Bein Sports 2 kanalında canlı olarak yayınlanacaktır.