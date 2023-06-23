Üye Girişi
Haberler
Adana'da yangın mı çıktı? Adana Çukurova orman yangını: Son durum ne, söndürüldü mü?

Adana'da yangın mı çıktı? Adana Çukurova orman yangını: Son durum ne, söndürüldü mü?

Gündem Haberleri

Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın sonrasında detaylar merak ediliyor. Adana'da yangın mı çıktı? Adana Çukurova orman yangını: Son durum ne, söndürüldü mü? sorularının yanıtı araştırılıyor. Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Son durum haberimizde.

Adana'da yangın mı çıktı? Adana yangını nerede çıktı? gündemin merak edilen konuları arasında geliyor. Adana'da meydana gelen orman yangını sonrasında kullanıcılar tarafından yangının detayları araştırılmaktadır. Marmaris orman yangını son durumu merak konusu oldu. Peki, Adana'da yangın mı çıktı? SON DAKİKA! Adana yangın nerede çıktı? Adana yangını son durum ne? Detaylar haberimizde...

ADANA'DA YANGIN MI ÇIKTI?

İlçeye bağlı Dörtler mevkisindeki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma sürüyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Orman Yangını Adana Gündem Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title