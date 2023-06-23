Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın sonrasında detaylar merak ediliyor. Adana'da yangın mı çıktı? Adana Çukurova orman yangını: Son durum ne, söndürüldü mü? sorularının yanıtı araştırılıyor. Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Son durum haberimizde.

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ADANA'DA YANGIN MI ÇIKTI?

İlçeye bağlı Dörtler mevkisindeki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma sürüyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.