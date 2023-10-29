Adana'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl coşkusu

Adana'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi kutlaması Uğur Mumcu Meydanı'nda yapıldı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Kararlar ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren askeri cipin üzerinde halkı selamladı. Selamlamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim mesajı okundu. Törene binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Vali Köşger, törende yaptığı konuşmada, "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kurtuluşa ilham veren bu güzel Adana'da coşku ve gururla kutlamanın büyük onurunu yaşıyoruz. Zira bu kent, Cumhuriyet'imize kavuşma yolunda önemli kararların alındığı, demokrasinin ilk adımlarından biri olan Pozantı Kongresi'nin düzenlendiği, Kurtuluş Savaşı'nın 'ilk ateş' emrinin verildiği, her bir ferdi Cumhuriyet'e sevdalı, güzide bir memlekettir. Adana, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük tutkusunun bir simgesidir. İnanıyorum ki, bu topraklardan yetişen mert insanlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet'e sahip çıkma, onu koruma; azim, kararlılık ve kudretine sahiptir" dedi.

Köşger, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"100 yıl önce, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' ifadeleriyle ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde; bağımsızlığa, özgürlüğe ve eşitliğe olan inancıyla kendisine yepyeni bir yol çizdi. İşte bu yol, büyük Türk milletinin bekasının ve muasır medeniyetler seviyesine çıkma yolunda hak ettiği yeri almasının yegane biçimi olan Cumhuriyettir. Şan, şeref ve kahramanlık dolu bir mücadeleden sonra kanla, irfanla kurduğumuz; temelleri ulusal iradenin egemenliği üzerine inşa edilen Cumhuriyet'imiz, bize büyük bir millet ve devlet olmanın haklı gururunu yaşatan bir idealdir. Büyük bir medeniyetin mirasçısı olan devletimiz, kurulduğu günden bugüne, milletimizin azim ve kararlılığı sayesinde eğitim, sağlık, sanayi, kültür ve bilim alanlarında atılan büyük ve dirayetli adımlarla dünyanın dört bir yanında saygın bir aktör haline gelmiştir. Ancak elde ettiğimiz bu başarı ve kazanımlarla yetinemeyiz. 'Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi muasır medeniyetlerin ötesine taşıyarak Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyanın en gelişmiş ilk on, ilk beş ülkesi arasına girmesini sağlamak için yılmadan, yorulmadan çalışacağız. Her şeyin en iyisini hak eden, gerektiğinde ülkesi ve bağımsızlığı için yalın bedenini tüfeğe, tanka, uçağa siper eden, Alparslanların, Fatihlerin, Nene Hatunların, Seyit Onbaşıların; Adanalı kahramanlarımızdan Sinan Tekelioğlu'nun, Saim Bey'in, Cemil Nardalı'nın, İbo Osman'ın, Gülekli Hatice'nin, Kara Fatma'nın ve ismini dahi sayamadığımız nice kahramanımızın ruhunu damarlarında taşıyan asil milletimize olan borcumuzu ödemeliyiz."

Vali Köşger'in konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu. Adana Büyükşehir Belediyesi ekibi halk oyunu gösterisi sundu. Meslek lisesi öğrencileri de halk oyunu gösterisi sundu. Okullar arası yapılan resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Program geçit töreniyle son buldu. - ADANA