Adana'da Turizmle Birlikte Kırmızı Et Tüketimi Artıyor

TÜM Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, turizmin gelişmesiyle kentte günlük 35 ton kırmızı et tüketildiğini söyledi.

Valilik himayesinde bu yıl 7'nci kez 6-7-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Adana Lezzet Festivali öncesinde TÜRES, Kasaplar ile Lokantacılar ve Kebapçılar odaları tarafından ortak basın toplantısı düzenlenip, tescilli Adana kebabının standartları hakkında bilgi verildi.

TÜRES Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, Türkiye'de kebap denilince akla Adana'nın geldiğini anlattı. Adana kebabının yapılışı ve tarifleriyle ilgili standartları Adana Ticaret Odası'nın tescillediğini hatırlatan Serttaş, Adana kebabı, öyle bir formüle sahiptir ki, 1,5 yaşından büyük olan koyundan olmaz. Dişi koyundan olmaz. Dana ve büyükbaştan Adana kebabı olmaz. Adana kebabında kullanılacak ırk, Toroslar'da kendi endemik bitkileriyle beslenmiş, 1 yaş ortalamasında erkek kuzudur. Bunu başta Adana olmak üzere Türkiye'deki tüm kebapçılar bilmektedir dedi.

STANDARTLARDAN TAVİZ VERİLMİYOR

Adana kebabının en ufak reçete değişikliğini bile kabul etmediğini vurgulayan Serttaş, şunları söyledi

Zaten farklı formatta hiçbir zaman olmadı ve bundan sonra da olmayacaktır. Bunu da en iyi Adana halkı bilir. Hiç kimse Adana halkının damak tadını dumura uğratamaz. Buna ne biz, ne de Adana'nın en önemli dinamiklerinden biri olan kebapçılarımız asla izin vermez. Çünkü Adana kebabı, bizim marka değerimiz ve Adana'yı Adana yapan en önemli lezzetimizdir. Zaten 'Adana Lezzet Festivali'nin çıkış noktasını da yine Adana kebabı oluşturmaktadır. Adana Valiliği ve belediyelerimiz de bu konuda gerekli hassasiyeti gösterip, Adana kebabının standart ve lezzetinin gelecek kuşaklara aktarılmasında, bu festivalle birlikte önemli bir görev ve sorumluluk üstlenmektedir. Günlük 35 ton kırmızı et tüketilen Adana'mızda restoranlarımız, aldıkları etlerin menşei ve ırkını çok iyi bilmektedir. İşletmecilerimizin taviz vermedikleri en önemli konu, etin standartları; nerede ve nasıl kesildiği gibi, bu etin kim tarafından temin edildiğidir. Adana kebabımız marka değeri ve halk sağlığının korunması noktasında zabıtamız, güvenlik güçlerimizle birlikte gereken hassasiyeti ve çalışmayı ortaya koymaktadır. Dün olduğu gibi bugün de kırmızı çizgimiz Adana kebabı ve belirlenen standartlardır. Ülkemizde Adana, aynı nüfusa sahip olan illerimizden çok daha fazla et tüketmektedir. Adanalı etin en iyisinin ne olduğunu çok iyi bilir ve bunun standartlarının valilik, belediye, zabıta ekipleri kadar destekçisidir, takipçisidir.

'ADANALI AĞZININ TADINI BİLİYOR'

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur ise, Vatandaşlarımız, hem kasaplarımızı hem de kebapçıları denetliyor. Adanalı vatandaşlarımız ağzının tadını biliyor. Beğenmediği eti direkt işletmenin sahibine iletiyor. Adana'mızda tüketilen et, 35 tona hatta 38 tona yaklaşmaya başladı. Daha önce 20-25 tondu. Turizmin gelişmesiyle birlikte hem fiyatlar ucuz hem de tonaj olarak Türkiye geneline fark atmaya başladık. Turizm Antalya'da ama Antalya'da dahi bu kadar et satılmıyor diye konuştu.