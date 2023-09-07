Adana'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.