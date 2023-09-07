Adana'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 AAC 986 plakalı otomobil, Serdar Çelik idaresindeki 01 B 6118 plakalı otomobille Adana-Kozan kara yolu Mansurlu Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada aracında sıkışan Çelik öldü, diğer sürücü ise hafif yaralandı.
Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.
Çelik'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil