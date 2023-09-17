Adana'da sulama kanalına devrilen otomobilde 1 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen kazada, ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil sulama kanalına devrildi. Kazada arka koltukta bulunan bir kadın yaralandı.