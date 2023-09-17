Adana'da sulama kanalına devrilen otomobilde 1 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen kazada, ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil sulama kanalına devrildi. Kazada arka koltukta bulunan bir kadın yaralandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişiden 1'i yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde kontrolden çıkarak Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına devrildi.
Kazayı gören çevredekiler, otomobilin sürücüsü ile yanındaki 2 kişiyi kendi imkanlarıyla sulama kanalından çıkardı.
Kaza sırasında otomobilin arka koltuğunda bulunan ve yaralanan bir kadın hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil