Adana'da Şiddet Gören Kadın Şikayetçi Oldu

Adana'da boşandığı 2 çocuğunun babası tarafından şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini ileri süren kadın şikayetçi oldu. Kadın, eski eşinin sürekli tehditlerine maruz kaldığını ve yetkililerden yardım istediğini belirtti.

Adana'da boşandığı 2 çocuğunun babası tarafından şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini ileri süren kadın şikayetçi oldu.

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde yaşayan 31 yaşındaki Özge P, 2019'da boşandığı Ö.Ö'nün bayramda kendisi ve babasını darbettiğini ileri sürdü.

İki çocuk annesi Özge P, savcılığa giderek boşandığı eşi Ö.Ö. hakkında şikayetçi oldu.???????

Özge P, gazetecilere, 17 yaşında evlendiğini eski eşinden şiddet ve tehditleri nedeniyle boşandığını söyledi.

Kurban Bayramı'nda çocuklar nedeniyle aralarında tartışma çıktığını belirten Özge P, "Oğlum eski eşimdeydi, ertesi gün getirdiğinde kızımla ben dışarıdaydık. Habersiz geldiği için neden haber vermediğini sordum. Buna öfkelenip 'Çocuklara bakmıyorsun, evde durmuyorsun, çalışıyorsun' gibi birçok şey söyleyip çocuğu yurda vereceğini söyledi. 9 yaşındaki oğlunu alıyor ve emniyete götürüyor. Ben de babamla emniyete gittim. Kapıda bekliyordu, bana ve babama saldırmaya başladı. Babamla birbirlerine girdiler. Babam ile darp raporu aldık. İfadeyi verdik, şikayetçi olduk." şeklinde konuştu.

Emniyetten çıktıktan sonra da eski eşinin kendisini ve ailesini tehdit etmeyi sürdürdüğünü savunan Özge P, şunları kaydetti:

"Yıllarca sustum, benim gibi birçok kadın vardır. Sustukça katlanarak bana geri döndü. Anlatmaktan çok hoşlanmadığım şeyler oldu. Onun istemediği bir şeyi yaptığım takdirde her zaman bunları yaşadım. Evliliğimde de boşandığımda da böyleydi. Öfke problemi var ve sağlıklı düşünemiyor. İstediği kadar şiddet göstersin, arabamı parçalasın ertesi gün özür diler. Evliyken defalarca aldatıldım. Aldatılan kadın olarak boşanmak istediğim için bile dayak yedim. Kafama silah dayandı, üstüme içki dökülüp yakılmaya kalkıldım."

Özge P, tehditlerden korktuğunu ifade ederek, yetkililerden yardım istedi.