'Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında petrol bulundu. Arama yapan yabancı şirketin daha önce 'Petrol yok' diyerek kapattığı kuyuda bulunan petrolün, yüksek kalitede olduğu öğrenildi. Adana'da petrol mü bulundu?

ADANA'DA PETROL MÜ BULUNDU?

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi'nde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) bağlı 'Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulundu. Petrolün yapılan araştırmalar sonucu yüksek kalitede olduğu öğrenilirken alanda çalışmalar genişletildi. Petrol kuyularının olduğu alanlarda ve yollarda çalışmalar son hızla devam ederken 'Mud-Pit' havuzunun da kurulduğu görüldü.

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kısa süre önce bir gazeteye " Adana'daki petrol keşfini yakında ilan edeceğiz." şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Ayrıca geçen nisan ayında TPAO'ya, Adana'da 15 bin 398 hektar yüz ölçümüne sahip saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmişti.

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