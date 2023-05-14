- Adana'da oy kullanma işlemleri başladı

ADANA - Adana'da Cumhurbaşkanlığı ve 28.dönem milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı.

1 milyon 781 seçmenin olduğu kentte 4 bin 795 sandık kuruldu. Sabah 08: 00 itibariyle başlayan oy verme işlemi için seçmenler sandık başlarına gitmeye başladı. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ilk oylarını kullanan seçmenler, sonucun hayırlı olması temennisinde bulundu.