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Adana'da oy kullanma işlemleri başladı

Genel Haberleri

- Adana'da oy kullanma işlemleri başladı Adana'da Cumhurbaşkanlığı ve 28.dönem milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı.

- Adana'da oy kullanma işlemleri başladı

ADANA - Adana'da Cumhurbaşkanlığı ve 28.dönem milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı.

1 milyon 781 seçmenin olduğu kentte 4 bin 795 sandık kuruldu. Sabah 08: 00 itibariyle başlayan oy verme işlemi için seçmenler sandık başlarına gitmeye başladı. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ilk oylarını kullanan seçmenler, sonucun hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Genel

Adana Genel Haberler

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