Adana'da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil park halindeki bir kamyona arkadan çarptı ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Adana'da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşil Bulvar üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 U 4688 plakalı otomobil, park halindeki 01 ELC 68 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine CANKUR, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. CANKUR ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartıp ambulansa taşıdı. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA