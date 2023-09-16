Adana'da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil park halindeki bir kamyona arkadan çarptı ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.