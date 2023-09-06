Adana'da otomobilden ormanlık alana sıçrayan alevler söndürüldü
Adana'nın Pozantı ilçesinde bir otomobilin motor kısmının alev alması sonucu çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Adana'nın Pozantı ilçesinde yanan otomobilden ormanlık alana sıçrayan alevler söndürüldü.
Alpu Mahallesi'nde Bayram Gökbudak idaresindeki otomobilin motor kısmı, henüz belirlenemeyen sebeple alev aldı.
Gökbudak, beraberinde bulunan 2 kişiyle beraber otomobilden çıktıktan sonra durumu ihbar etti.
LPG'li araçtaki patlamalar sonucu alevler, ormanlık alana sıçradı.
Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Otomobil