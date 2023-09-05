Adana'da otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Adana'da otomobilde çıkan yangın ormanlık alanı sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürdü.

Olay, Pozantı ilçesine bağlı Alpu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandaki bahçe evine giden 3 kişinin içerisinde bulunduğu 01 ARE 057 plakalı otomobil motor bölümünden alev aldı. Kendilerini araçtan son anda atan Bayram Gökbudak, Hikmet Akkaş ve Burak Gumru, hemen uzaklaşarak itfaiye ekiplerini aradı. Tüplü olan otomobilde iki kez patlama yaşanırken alevler ormana sıçradı. Ormanlık alandaki kuru otlar hızla yanmaya başladığı sırada orman işletmesine bağlı yangın arazözleri ve orman işçileri hemen alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de olay yerine gelerek yanan otomobili kontrollü bir şekilde söndürdükten sonra soğutma çalışmalarında bulundu. - ADANA