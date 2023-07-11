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Adana'da otomobil sulama kanalına düştü, sürücü vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Otomobil Haberleri

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, sulama kanalına düştü. Kazayı gören vatandaşlar, sürücüyü araçtan çıkardı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü vatandaşlar tarafından kurtarıldı, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Sepici Bulvarı'nda kontrolden çıkarak Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına düştü.

Kazayı gören bazı vatandaşlar, suya atlayarak sürücüyü araçtan çıkardı. Otomobil de çekici yardımıyla sudan çıkarıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Otomobil

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