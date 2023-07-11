Adana'da otomobil sulama kanalına düştü, sürücü vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, sulama kanalına düştü. Kazayı gören vatandaşlar, sürücüyü araçtan çıkardı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.