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Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil Haberleri

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

H.T.B. yönetimindeki 34 FY 1771 plakalı otomobil, Gürselpaşa Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde yoldan çıkarak sulama kanalına düştü.

Kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan yaralı sürücü ile yanındaki İsmail Hakkı Kesler'i (22) çıkarttı.

Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kesler, hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Otomobil

İtfaiye Seyhan Adana Otomobil Haberler

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