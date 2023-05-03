Adana'da Otomobil Refüje Çarptı: 4 Yaralı

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan otomobilde bulunan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. Hakan Dönmezer yönetimindeki 01 AIM 471 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yan yattı. Kazada, sürücü Dönmezer ile araçta bulunan Memduhe Dönmezer, kızları Alya (5) ve Ece Dönmezer (15) yaralandı. Kaza nedeniyle araçta sıkışan ve bedensel engelli olduğu öğrenilen Ece Dönmezer, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.