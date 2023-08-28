Adana'da otomobil koyun sürüsüne çarptı: 100 koyun telef oldu
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Adana'da karayolunda bir otomobil koyun sürüsüne çarptı. Kazada 100 koyun telef oldu. Trafiğe kapanan yol, telef olan koyunları ve aracın kaldırılmasıyla tekrardan trafiğe açıldı.
Adana'da otomobil koyun sürüsüne çarptı: 100 koyun telef oldu
ADANA - Adana'da karayolunda bir otomobil koyun sürüsüne çarptı. Kazada 100 koyun telef oldu.
Alınan bilgiye göre, D-400 Adana-Ceyhan Karayolu Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi mevkiinde bir otomobil yoldaki koyun sürüsüne çarptı. Kazada 100 koyun telef oldu.
Trafiğe kapanan yol, telef olan koyunları ve aracın kaldırılmasıyla tekrardan trafiğe açıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Otomobil