Adana'da otomobil koyun sürüsüne çarptı: 100 koyun telef oldu

Adana'da karayolunda bir otomobil koyun sürüsüne çarptı. Kazada 100 koyun telef oldu. Trafiğe kapanan yol, telef olan koyunları ve aracın kaldırılmasıyla tekrardan trafiğe açıldı.