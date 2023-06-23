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Adana'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Adana'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Otomobil Haberleri

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mustafa Ağca (80) idaresindeki 01 D 3114 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Sitesi civarında Erhan Ak'ın (33) kullandığı 01 AFK 367 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerle otomobilde yolcu olarak bulunan Hürü Ağca (70) ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Hürü Ağca, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücülerden Mustafa Ağca'nın tedavisinin sürdüğü, Erhan Ak'ın ise taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Otomobil

Mustafa Ağca Kozan Adana Otomobil Haberler

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