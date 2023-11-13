Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kozan-Kadirli karayolu Kadirli Caddesi Kozan Ortaokulu önünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Kadirli Caddesi'nden Kozan Ortaokulu istikametine seyir halinde olan motosiklete, Kozan Ortaokulu önünde Kadirli Caddesi'ne dönüş yapan İhsan Çalışkan yönetimindeki 80 AEG 485 plakalı otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Murat Uyanık yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar 112'yi arayarak polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsü Murat Uyanık'a olay yerinde müdahale yaptıktan sonra, Kozan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA