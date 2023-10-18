Adana'da Otomobil Çarpışması: 7 Kişi Yaralandı
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Saimbeyli- Tufanbeyli kara yolunda A.K. idaresindeki 34 DGY 290 plakalı otomobil, karşı yönden gelen B.Y'nin kullandığı 06 ED 7396 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Otomobil