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Adana'da Otomobil Çarpışması: 7 Kişi Yaralandı

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Otomobil Haberleri

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Saimbeyli- Tufanbeyli kara yolunda A.K. idaresindeki 34 DGY 290 plakalı otomobil, karşı yönden gelen B.Y'nin kullandığı 06 ED 7396 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Otomobil

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