Adana'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Adana'da okullar tatil edildi mi? Son dakika Adana'da okullar yarın tatil mi?

Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından Adana'da okullar tatil mi? Merak ediliyor. Adana'da yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından Adana'da okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, Adana'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Adana'da okullar tatil edildi mi? Adana'da okullar yarın tatil mi?

Adana'da okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Adana'da yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından Adana'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Adana'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Adana'da okullar tatil edildi mi? Adana'da okullar yarın tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

ADANA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Adana'nın Aladağ, Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ ve Feke ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

6 ŞUBAT PAZARTESİ ADANA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

6 Şubat Pazartesi günü Adana'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatile girmiştir.