Adana'da 26 Kasım Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip edilen bir konu haline geldi. Özellikle bölgede beklenen hava durumu koşulları ve olası etkileri, bu konuda alınacak kararın ne olacağına dair merakı artırıyor. Adana'da yaşayan öğrenciler, öğretmenler ve veliler, sosyal medya ve resmi kurumların açıklamalarını dikkatle takip ederek gelişmeleri öğrenmeye çalışıyor. Peki, Adana'da okullar tatil mi 26 Kasım Salı? Adana'da okullar tatil edilecek mi? Detaylar haberimizde...

ADANA'DA OKULLAR TATİL Mİ 26 KASIM?

Valilik veya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 25 Kasım Pazartesi günü Adana'nın ilçelerinden Pozantı'da kar yağışı, Tufanbeyli'de ise kar yağışı ve buzlanma ihtimali nedeniyle yarın eğitime ara verilmişti.