Adana'da okullar ne zaman açılacak? Adana'da okulların açılma tarihi belli oldu mu? Milli Eğitim Bakanı açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle merak edilen Adana'da okullar ne zaman açılacak? Sorusuna yanıt verdi. Adana'da eğitim ve öğretime başlama tarihi netlik kazandı. Peki, Adana'da okullar ne zaman açılacak? Adana'da okulların açılma tarihi belli oldu mu? Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Adana'da okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana'da açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesindeki verilerin değişmesiyle eğitim öğretim tarihinin de değiştiğini aktaran Bakan Özer, kentteki eğitim-öğretime verilen aranın uzatıldığını duyurdu. Peki, Adana'da okullar ne zaman açılacak? Adana'da okulların açılma tarihi belli oldu mu? Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak?

ADANA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Özer, "Veriler her geçen gün değişiyor. Bu değişen verilere göre aldığımız kararları da biz güncelliyoruz. Bu kapsamda Adana ilimizde 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretime başlayacağımızı açıklamıştık. Bu başlangıç tarihini yeni verilere göre 13 Mart tarihine ertelemiş bulunuyoruz. Yani 13 Mart'ta yeni verilere göre tekrar verileri güncelleyerek inşallah durumu tekrar kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

10 İLDEKİ ÖĞRENCİLERİN NAKİLLERİ TAMAMLANDI

Bakan Özer, "Depremden etkilenen illerimizden 166 bin 238 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımızın eğitim süreçlerinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.