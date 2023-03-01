Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son dakika açıklamasında bölgede okulların hangi tarihte açılacağını duyurdu. Adana'da okulların ne zaman açılacağını merak eden vatandaşlarımız araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Adana'da okullar ne zaman açılacak, açılış tarihi ertelendi mi? Adana'da okullar ne zamana kadar tatil edildi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer daha önce yaptığı açıklamada " Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." demişti. Yapılan yeni açıklamaya göre Adana'da okulların açılacağı tarih ertelendi. Peki, Adana'da okullar ne zaman açılacak, açılış tarihi ertelendi mi? Adana'da okullar ne zamana kadar tatil edildi? İşte detaylar haberimizde...

ADANA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana'da okulların açılacağı tarihe ilişkin, okulların 1 Mart'ta açılmasını kararlaştırmış olduklarını ancak verilerin değişmesi ile tarihi güncellediklerini belirtti. Bakan Özer, açıklamasında, ''Bu başlangıç tarihini, yeni verilere göre 13 Mart tarihine ertelemiş bulunuyoruz. Yani 13 Mart tarihinde yeni verilere göre tekrar kararları güncelleyerek, inşallah, durumu tekrar kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

DEPREM BÖLGESİ 10 İLDE OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ

MEB tarafından afet bölgesi kabul edilen 10 il üç kategoriye ayrıldı. Buna göre 1 Mart itibariyle; Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'te okulların açılması bekleniyor. Daha önce 1. kategoride yer alan Adana'da tarih değişti.

2. kategoride 13 Mart itibariyle; Osmaniye, Gaziantep ve Adana'da okulların açılması bekleniyor.

3. kategoride ise Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da okullar 27 Mart'a kadar ertelendi.