Milli Eğitim Bakanı Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da eğitim ve öğretime başlama tarihi daha öne 1 Mart olarak duyurulmuştu Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığından yeni bir açıklama geldi. Peki, Adana'da okullar ne zaman açıklanacak? Adana'da okul açılış tarihi ertelendi mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Kamuoyunda "Aslın felaketi" olarak bilinen Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin etkilediği 10 ilden biri olan Adana'da eğitim öğretim takviminde güncellemeye gidildi. Normal şartlarda okullar Adana'da 1 Mart'a kadar ertelenmişti. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer Adana da okulların açılacağı tarihi duyurdu. Peki, Adana'da okullar ne zaman açıklanacak? Adana'da okul açılış tarihi ertelendi mi? Detaylar haberimizde...

ADANADA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem bölgesinde okulların durumları hakkında bilgi toplamak için bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Özerin acıkanları şu şekilde:

"Veriler her geçen gün değişiyor. Bu değişen verilere göre aldığımız kararları da biz güncelliyoruz. Bu kapsamda Adana ilimizde 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretime başlayacağımızı açıklamıştık. Bu başlangıç tarihini yeni verilere göre 13 Mart tarihine ertelemiş bulunuyoruz. Yani 13 Mart'ta yeni verilere göre tekrar verileri güncelleyerek inşallah durumu tekrar kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerine konuşmasında yer verdi.

ADANADA OKUL AÇILIŞ TARİHİ ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem bölgesinde okulların durumları hakkında bilgi toplamak için bir dizi ziyaretlerde bulundu. Ziyareti sırasında Kahramanmaraş depreminden etkilenen Adana da okulların ne zaman açılacağına da değinen Bakan Özer. Adana da okulların 13 Marta açılacağını duyurdu. Böylece Adana'da okulların açılış tarihi ertelenmiş oldu.