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Adana'da maymun çocuğa saldırdı! Adana'da ne oldu? Maymun çocuğa nerede saldırdı?

Adana'da maymun çocuğa saldırdı! Adana'da ne oldu? Maymun çocuğa nerede saldırdı?
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Adana'da şok eden bir olay yaşandı. Bir maymun, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir çocuğa saldırdı. Olayın ne zaman gerçekleştiği merak konusu oldu. Maymunun küçük çocuğa neden saldırıldığı ise bilinmiyor.

Adana'da yaşanan olay sosyal medyada dikkat çekti. Adana'nın Seyhan ilçesinde bir maymun küçük bir çocuğa saldırdı. Maymunun çocuğa nasıl ve neden saldırdığı merak ediliyor. Olayın detayları birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Adana'da ne oldu? Maymun çocuğa nerede saldırdı?

ADANA'DA NE OLDU?

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanan ilginç ve bir o kadar da ürkütücü bir olay, hem mahalle sakinlerini hem de sosyal medyayı oldukça etkiledi. Küçükdikili Mahallesi'nde, bir tatile çıkan kişinin yanında getirdiği maymun, çocukların arasında beklenmedik bir olayın başrolü oldu.

Adana'da maymun çocuğa saldırdı! Adana'da ne oldu? Maymun çocuğa nerede saldırdı?

MAYMUN ÇOCUĞA NEDEN SALDIRDI?

İddiaya göre, tatilci, maymunu tasmasıyla birlikte mahallede gezintiye çıkararak çocukların yanına götürdü. Çocuklar, maymunu görmek ve onunla oynamak için sabırsızlanıyordu. Ancak, bu durum beklenmedik bir saldırıyla sonuçlandı. Çocuklardan biri, üzerinde maymun resmi olan bir tişörtle maymunu sevgi dolu bir şekilde okşamak istediğinde, maymun aniden saldırıya geçti.

O anlar, çevrede bulunanların cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, maymunun çocuğa saldırması ve çocuğun ayağından hafif bir şekilde yaralanması net bir şekilde görüldü. Olayın hemen ardından, çevredeki yetişkinler duruma müdahale etti ve çocuk güvenli bir şekilde uzaklaştırıldı.

Adana'da maymun çocuğa saldırdı! Adana'da ne oldu? Maymun çocuğa nerede saldırdı?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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