Adana'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Çarpması Sonucu 4 Kişi Yaralandı

Adana'da bir otomobilin kontrolden çıkarak önce 2 yayaya, ardından bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana'da kontrolden çıkan otomobilin önce 2 yayaya, ardından bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ö.Ö. idaresindeki 01 VJ 299 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda, önce kaldırımda yürüyen F.T. ve M.Ü'ye, ardından sulama kanalının bariyerlerine çarptı.

Kazada F.T. ve M.Ü, sürücü Ö.Ö. ile aynı araçtaki M.E.Ö. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumları ağır olan Ö.Ö. ve F.T. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.