Adana'da bir kiracı, ev sahibinin elektriğini kestirdiğini öne sürdü. Ev sahibi ise kira sözleşmelerinin bulunmadığını, yaşlı anne ve babasını eve oturtacağını, kiracısının bir an önce çıkmasını istedi. Taraflar arasındaki son sözü mahkeme söyleyecek.

Adana'da kiracı-ev sahibi anlaşmazlığı: Son kararı mahkeme verecek

Yaşlı anne ve engelli babasını zemin katta oturtmak istiyor, kiracısı evden çıkmıyor

Kiracı Hayati Demirdüzen:

"Elektriğimiz yok, kontratımız yok, ne yapacağım bilmiyorum"

Ev sahibi Orhan Sakallı:

"Evimizi gasp etmiş durumda"

ADANA - Adana'da bir Kiracı, ev sahibinin elektriğini kestirdiğini öne sürdü. Ev sahibi ise kira sözleşmelerinin bulunmadığını, yaşlı anne ve babasını eve oturtacağını, kiracısının bir an önce çıkmasını istedi. Taraflar arasındaki son sözü mahkeme söyleyecek.

Hayati ve Fatma Demirdüzen çifti 6 sene önce merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evin zemin katında kiracı olarak oturmaya başladı. Ancak 2 sene önce Fatma Demirdüzen, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Fabrika işçisi Hayati Demirdüzen ise 3 çocuğuyla birlikte bir başına kaldı.

Evden çıkartılmak istendi

Evi kiralarken sahibi Orhan Sakallı ile herhangi bir kira sözleşmesi yapmayan Hayati Demirdüzen'i iddiaya göre 1,5 sene önce mal sahibi, evden çıkartmak istedi. Ev sahibi Sakallı, gerekçe olarak da 2. katta oturan parkinson hastası babası ve yaşlı annesini giriş katta oturtmak istediğini, 2. kata ise anne ve babasına bakacak kardeşinin oturacağını belirtti.

Evden çıkmadı, elektriği kesildi

Ancak 3 çocuk babası Hayati Demirdüzen, 600 TL'ye oturduğu evden çıkmak istemedi. Bir süredir ev sahibi ile problem yaşayan adamın son olarak elektriği kesildi. Ev sahibi ile görüşen Demirdüzen, 'Elektrik bizim üzerimize değil. Başka bir akrabamızın üzerine ona durumu anlatınca o da elektriği kestirmiş. Ben de sana elektrik bağlatmak için evrak vermem' cevabını aldığını iddia etti. Bunun üzerine kiracı Demirdüzen, ev sahibi Sakallı'yı mahkemeye verdi.

"Mahkeme ne derse kabulüm"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Hayati Demirdüzen, "Ben 3 çocuk ile nereye gideyim. Burada oturmak istiyorum. Beni burada oturtmuyorlar. Kendileri 6 sene önce bize buraya gelin oturun dediler ancak eşim ölünce her şey değişti. Şu anda elektriğimi de kestiler. Elektrik de bağlatamıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Mahkememiz 2024 yılında görülecek. O zamana kadar oturacağım. Mahkeme ne derse kabulüm" diye konuştu.

"Annem, babam eve mahkum kaldı"

Ev sahibi Orhan Sakallı ise babası Selim'in parkinson hastası olduğunu, annesi Sıdıka'nın da rahatsızlıkları olduğunu belirtti. Sakallı, "Bu yaşlı insanlar ikinci katta oturuyor. Babam sürekli düşüp ambulans ile hastaneye kaldırılıyor. Ancak ikinci katta oturdukları için gelen ambulans babamı indirirken zorlanıyor. Bu insanlar aşağıya inemiyor, eve mahkum kaldılar. En azından giriş katta otururlarsa dışarı biraz da olsa çıkarlar. Üst kata da depremzede kardeşim gelip oturacak. Biz evi başkasına kiraya vermeyeceğiz. Ancak bu adam evden çıkmıyor. Ne yapacağız bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Evimizi gasp etmiş durumda"

Kiracısıyla herhangi bir sözleşmelerinin olmadığını belirten Sakallı, "Şu anda bu adam resmen evimizi gasp etmiş durumda. Benim annem ve babam bu adam yüzünden mağdur. Başlarına bir şey gelse sorumlusu kim olacak. Bu adamın bir an önce evimizden çıkmasını istiyoruz" dedi.

Sıdıka Sakallı ise kiracısının kendilerini tehdit ettiğini öne sürerek, "Bize sürekli bağırıp hakaret ediyor. Küfür ediyor. Biz 2 yaşlı insan ne yapacağız bilmiyoruz, korkuyoruz. Bir an önce çıksın gitsin" diye konuştu.

(UMT-HİV-SO-Y)