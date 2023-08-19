Adana'da Kaldırıma Çıkan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde Turgut Özal Bulvarı'nda kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü Soner Çetiner yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Çetiner, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Turgut Özal Bulvarı'nda Soner Çetiner idaresindeki 01 GC 129 plakalı otomobil, kaldırıma çıktı.
Sürücünün araç içerisinde sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan Çetiner, sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mutlu Güney - Otomobil