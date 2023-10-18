Adana'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 7 kişi yaralandı

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde karşı yönlerden gelen iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tufanbeyli Karayolu Sultansuyu mevkisinde meydana geldi. Seyir halinde olan Ayten Koca yönetimindeki 34 DGY 290 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Batuhan Yıldız yönetimideki 06 ED 7396 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan Ahmet Koca, Ayten Koca, Şule Güleryüz, Necati Çağrı Koca, Binali Altun, Ertan Ataş ve Batuhan Yıldız yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ve özel araçlarla Saimbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)