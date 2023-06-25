Adana'da Kadınlar İçin Afet Riski Yönetimi Eğitimi Düzenlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kadın Koalisyonu ile Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği (KÖVED) iş birliğiyle 'Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Afet Riski Yönetimi' eğitimi düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kadın Koalisyonu ile Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği (KÖVED) iş birliğiyle 'Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Afet Riski Yönetimi' eğitimi düzenlendi.

'Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı: Kadınlar için Kadın Koalisyonu Projesi' kapsamında 21 Haziran'da Adana'da düzenlenen eğitime, Adana Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinin yöneticileri ve çalışanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Turkey Mozaik Foundation tarafından yaşama geçirilen Yerel Güçlenmeye Destek Fonu'ndan alınan hibe desteğiyle düzenlenen eğitimle Kadın Yaşam Merkezi ile iş birliğinde bulunacak kurumların, afet ve acil durumlarda yapacakları çalışmaların toplumsal cinsiyet bakış açısı içermesi hedefleniyor.

Düzenlenen eğitimde de toplumsal cinsiyet perspektifiyle afet riski yönetiminin önemi ve kadınların afetlerden etkilenme şekilleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Afet öncesi ve sonrası dönemde kadınların ihtiyaçlarının nasıl karşılanabileceği konusunda saha deneyimleri paylaşıldı.

Kadın Yaşam Merkezi ile Adana'da depremden zarar görenlere ve deprem bölgesinden gelenlere destek vermek amacıyla çeşitli güçlenme çalışmaları yapılması ve depremden etkilenen kadınların, çocukların ve eşit olmayan koşullarda yaşayan tüm grupların güvenle bir araya gelebilecekleri ve güçlenebilecekleri sosyalleşme alanlarının oluşturulması amaçlanıyor.