Adana'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Atölyesi Düzenlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 16 Günlük Aktivizm projesi kapsamında Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Atölyesi düzenledi.

BOYNER tarafından desteklenen Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu iş birliği ile Dağlıoğlu Mahallesi, Güney Yıldızı Parkı'nda kurulan Mor Yerleşke'de kadınlara, kadına yönelik siddetle mücadeleye yönelik bilgi aktarıldığı atölye düzenlendi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı meslek elemanları ve Mor Yerleşke'de görev alan sağlık personeli tarafından Mor Yerleşke'den ve Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan hizmet alan 21 kadına, şiddet konusunda ve yasal hakları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Atölyede kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ve Daire Başkanlığı'nın şiddetle mücadele konusunda yaptığı çalışmalar ve sunmuş olduğu hizmetler, daire başkanı tarafından anlatıldı, şiddetin her türlüsünün suç olduğu ve insan hakkı ihlali olduğu vurgusunu yapılarak, kadınlara dektek verilmeye devam edileceği belirtildi.

Atölyeye katılan kadınlara; kadına yönelik şiddetle mücadele bilgilendirme ve kadın sağlığı broşürleri dağıtılarak bireysel soruları olanlara da danışmanlık hizmeti sunuldu.