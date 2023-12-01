Adana'da Kadına Yönelik Şiddet Konuşuldu

Seyhan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Adana Soroptimist Kulübü işbirliği ile gerçekleştirilen 'Psikolojik Şiddet ve Genç Kadınlar' söyleşisinde, şiddetin türleri, şiddete karşı mücadele yöntemleri ve hukuki mevzuat masaya yatırıldı.

Seyhan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Adana Soroptimist Kulübü işbirliği ile gerçekleştirilen "Psikolojik Şiddet ve Genç Kadınlar" söyleşisinde, şiddetin türleri, şiddete karşı mücadele yöntemleri ve hukuki mevzuat masaya yatırıldı.

Selman-ı Pak Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Başkan Akif Kemal Akay'ın da katıldığı söyleşinin moderatörlüğünü Prof. Dr. Hatice Çubukçu yaptı. Konuşmasında şiddetin nedenleri hakkında bilgiler veren Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Avcı, şiddetin haklı bir gerekçesinin olamayacağının altını çizdi.

Erkek şiddeti kadar kadın şiddetinde de önemli bir artış yaşandığına dikkati çeken Prof. Dr. Avcı, "Ananızın, babanızın parasına güvenerek evlenmeyin. Ananızın, babanızın size bırakacağı arabaya eve güvenerek evlenmeyin. Sevgi dolu bir aileden geleni seçin" uyarılarında bulundu.

Adana Barosu'ndan Av. Hülya Balkaroğlu da kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yasal düzenlemeler ve bu düzenlemelerin uygulanmasında yaşanan sorunları anlattı. Şiddetin çok önemli bir toplumsal sorun olduğunun altını çizen Av. Balkaroğlu, şiddete uğrayan bireylerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine ya da Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine başvurabileceğini, Bakanlığın Şiddeti Önleme Hattı olan Alo 183'ü arayabileceğini vurguladı.

Adana Barosu'nun da kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda çok önemli ve değerli çalışmalar yaptığının altını çizen Av. Balkaroğlu, mahkemelerin şiddetin önlenmesine yönelik verdiği tedbir kararlarından da örnekler verdi. - ADANA