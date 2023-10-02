Adana'da Kadın Emeği Pazarı düzenlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Kadın Emeği Pazarı, kadın kooperatifleri ve kadın üreticilerin katılımıyla gerçekleşti. Pazarda el emeği ürünler sergilendi ve kadınların ekonomik hayatta aktif rol alması desteklendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, "Kadınlarımız ürettikçe ülkemiz daha güçlü olacak" dedi.

Kadınların ekonomik hayatta aktif rol almasını desteklemek ve girişimciliklerine katkıda bulunmak için Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Kadın Emeği Pazarı'nın ikincisi düzenlendi.

"Ürettikçe Hep Güçlü" sloganıyla kurulan Kadın Emeği Pazarı 29-30 Eylül 2023 tarihleri arasında; Adana'nın Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi, Toros Caddesi, Gazipaşa Çocuk Parkı'nda Adana'da faaliyet gösteren kadın kooperatifleri ve kadın üreticilerin katılımı ile yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; kadınların ekonomik hayatta fırsatlardan eşit şekilde yararlanmasını sağlamak, kadın emeğinin görünür hale gelmesi ve güçlenmesi için çalışmalarına devam ediyor.

El emeği ile üretilen ürünlerin yer aldığı pazarda kadın kooperatifleri ve kadın girişimciler stantlarında ürünlerini satışa sundu. Kadın Emeği Pazarı'nda, takı, örgü, tığ, dikiş, süsleme, boyama, çanta yapımı, örgü bebek, kanaviçe, seramik, cam, resim ve benzeri alanlarda üretilen birbirinden renkli el emeği ürünler sergilendi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan Kadın Emeği Pazarı ile kadın kooperatifleri ve kadın girişimciler kendi imkanları ile ürettikleri ürünlerin Adanalılar ile buluşmasını sağladı.

"Kadınlar ürettikçe Türkiye daha güçlü olacak"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Kadın Emeği Pazarı'nı ziyaret ederek, kadınlar ürettikçe ve ekonomik hayatta var oldukça Türkiye'nin daha güçlü olacağını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinden bürokratlar, kadın kooperatif üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcileri, muhtarlar ve Adanalılar stantları ziyaret etti.

Aktif üretime destek atölyesi yapıldı

Kadın Emeği Pazarı'nda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Reslog desteği ile Türk ve Suriyeli kadınların katılımıyla; kadın diyaloğu ve birlikte aktif üretime destek atölyesi yapıldı. Yapılan atölye çalışmasında kadınların üretimine olan katkıları, üretim yaparken yaşadıkları zorluklar, bunu aşmak için çözüm önerileri, ürettiği ürünleri satma durumu, kadınların ürettikleri ürünleri satış sürecinde ortaklaşan ihtiyaçlar, karşılaştıkları engeller, sıkıntıların neler olduğu, iş yaşamına üretici kadınların daha fazla dahil olabilmesi için belediyenin neler yapabileceği üzerinde konuşuldu.

Ayrıca Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından pazarda kurulan stantta kadın hakları konusunda farkındalık ve bilgilendirme çalışması yapıldı. Daire Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü Kadın Emeği Pazarı'nın kurulduğu Gazipaşa Çocuk Parkı'nda çocuklara yönelik müzik, yüz boyama, serbest boyama ve ritim atölyesi gibi etkinlikler yaptı. - ADANA