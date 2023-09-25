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Adana'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı, 2 kişi yaralandı

Otomobil Haberleri

Adana'nın Çukurova ilçesinde, henüz sürücüsü belirlenemeyen bir hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adana'da hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Salbaş Esentepe Mahallesi'nde sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 RT 600 plakalı hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı.

Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Çalışmaların ardından bulundukları yerden çıkartılan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Hafif yaralandığı tespit edilen 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Otomobil

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