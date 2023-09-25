Adana'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı, 2 kişi yaralandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde, henüz sürücüsü belirlenemeyen bir hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.