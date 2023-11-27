Adana'da göçmen kadınlarla yapılan Belemedik gezisi

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Cinsiyet Temelli Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizim' kapsamında göçmen kadınlarla birlikte Belemedik gezisi düzenlendi. Kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadın sağlığı konularında bilgilendirme yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, 10 Aralık 2023 tarihine kadar gerçekleştirilecek olan 'Cinsiyet Temelli Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizim' kapsamında göçmen kadınların da katılımıyla Belemedik gezisi düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü ile IOM(Uluslararası Göç Örgütü) Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından psikososyal destek verilen, göçmen kadınların da dahil edildiği, sosyal uyum ve karşılıklı iletişim boyutu desteklenen vatandaşlardan ve göçmen topluluklardan oluşan 60 kadın, Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Belemedik Vadisi'ne götürüldü.

ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜ SUÇTUR VE İNSAN HAKLARI İHLALİDİR

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını ve Daire Başkanlığı'nın bu bağlamda sunduğu hizmetleri anlatarak, şiddetin her türlüsünün suç olduğunu ve insan hakkı ihlali olduğuna vurgusu yaptı ve kadınlara her konuda destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kadınların kaynaşmasına olanak sağlayan etkinliğin daha verimli olabilmesi için mihmandar desteğiyle düzenlenen gezide, Belemedik'in tarihi anlatıldı ve doğa gezintisi yapıldı. Etkinliğe katılan kadınlara kadına yönelik şiddetle mücadele bilgilendirme ve kadın sağlığı broşürleri dağıtıldı.