Adana'da gezilecek yerler listesi! Adana'da gezilecek yerler neresi?

Adana son zamanlarda başarılı yemek yerleri ile sosyal medya sayesinde tekrar gündeme gelmeye başladı. Adana'ya gelip gezmek isteyen kişiler ise Adana'da gezilecek yerleri merak etmekte. Türkiye'nin güneyinde yer alan Adana, son yıllarda birçok kişi tarafından tercih edilen tatil yerleri arasında. Bünyesinde birçok doğal güzelliği bulunduran Adana'da fazla sayıda kanyon ve doğal mekân bulunmakta. Peki Adana'da gezilecek yerler neresi? Adana'da gezilecek yerler nerelerde bulunuyor? Adana'da gezilecek yerler nerede bulunmakta?

ADANA'DA GEZİLECEK YERLER

Adana'da gezilecek yerler saymakla bitmez. Toros dağlarının arasında yer alan Adana, dört mevsim boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Genellikle yemek yerleriyle ünlü olan mekânları ile rotanızda mutlaka kebapçılarını ve diğer yemek yerlerini eklemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Adana'da gezilecek yerler dediğimizde birçok farklı yer gözümüze çarpıyor. Peki bu yerler neresi? Gelin birlikte Adana'da gezilecek yerler listemize göz atalım.

KAPIKAYA KANYONU

Kapıkaya kanyonu Adana'da gezilecek yerler listesinde birinci sırada yer alıyor. Doğal güzelliği ile şehir içinden ve şehir dışından birçok ziyaretçiyi ağırlamakta. Karaisalı ilçesinde yer alan Kapıkaya kanyonu, Çakıt deresinin uzun yıllar boyunca akması ve taşları aşındırması ile oluşmuştur. Yerden gökyüzüne kadar ulaşan taşlar sebebiyle günün hangi saatinde olduğunuzu anlamakta güçlük çekebilirsiniz. Ayrıca Kapıkaya kanyonu çevresinde de kaya tırmanışı ve dağ bisikleti gibi aktiviteler yapabilirsiniz.

SEYHAN NEHRİ

Adana deyince hepimizin aklına gelen yerlerden birisi olan Seyhan, içerisinde birçok doğal güzelliği barındırmakta. Bunlardan biriside Seyhan nehridir. Türkiye'nin en büyük nehirlerinden birisi olma özelliğini taşıyan Seyhan nehri, 560 Km uzunluğundadır. Seyhan nehri, Kayseri Uzunyayla'dan başlayarak Akdeniz'e kadar uzanmaktadır. Seyhan nehri şehrin içerisinden geçmekte olup, etrafında bolca yeşil alan ve ağaç bulunmaktadır.

KÖRKÜN KANYONU

Körkün kanyonu, Seyhan nehrinin kollarının oluşturduğu kanyonlardan birisidir. Bazı kısımlarına ulaşımı zor olan Körkün kanyonunun tamamını gezebilmek için tam ekipmanlı bir şekilde gelmeniz ve özel eğitim almanız gerekiyor. Aksi taktirde eğitimi olmayan kişiler için tehlike oluşturabilecek bir kanyondur. Renkleri ve doğal güzelliği ile insanı büyüleyen Körkün kanyonu, Adana'ya yaklaşık olarak 70 Km uzaktadır. Fakat gidilen yol sonunda göreceğiniz bu doğa harikası size oldukça keyif verecektir.

BELEMEDİK VADİSİ

Belemedik vadisi, doğal güzellikleriyle insanı büyüleyen bir yapıya sahiptir. İçerisinde bulunan dev çınar ağaçları, mimari yapısı ve demiryolu tünelleri ile Adana'da gezilecek yerler arasında yer alıyor. Tescillenmiş bir tabiat parkı olan Belemedik vadisi, birçok farklı vahşi hayvana ev sahipliği yapmaktadır.Ayrıca Belemedik vadisinin ilgi çekici bir hikayesi de vardır. Adana'da Belemedik vadisini ziyaret ederek bu vadi hakkında bilgi alabilir ve bu doğal güzelliklerin arasında bolca fotoğraf çekinebilirsiniz.

DOKUZOLUK KANYONU

Dokuzoluk kanyonu, doğal güzelliği sayesinde görenleri kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Etrafında yer alan Dokuzoluk mesire alanı sayesinde ise ailenizle ve sevdiklerinizde piknik yapabilirsiniz. Kanyon etrafında piknik yapmanın yanı sıra ziyaretçilere fotoğraf çekinmeyi, yürüyüş planlamayı ve yüzmeyi şiddetle tavsiye ediyoruz. Adana'nın sıcağında buz gibi suda yüzmek sizin için oldukça serinletici ve rahatlatıcı olacaktır.

VARDA KÖPRÜSÜ

Varda ilçesinde yer almakta olan Varda köprüsü, fotoğraf ve doğa gezileri için oldukça güzel bir alternatif. Alman mühendisler tarafından 1912 yılında inşa edilen Varda köprüsü, 172 metre uzunluğa sahiptir. Ayrıca Varda köprüsü İstanbul-Bağdat-Hicaz demiryolunun bir parçasıdır.