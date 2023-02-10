Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Adana'da fay hattı nereden geçiyor? Sorusu, Adana'da yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Adana'da fay hattı nereden geçiyor? Adana'da fay hattı var mı, deprem riski var mı?

Adana'da fay hattı nereden geçiyor? Sorusu, meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. 34 bin 810 kişinin yaralandığı depremin ağır hasar verdiği 10 şehirde 3 ay süreyle OHAL ilan edilmesi ile merak edilmeye devam ediliyor. Türkiye genelinde korku ve paniğe sebep olan deprem nedeniyle Adana'da fay hattı nereden geçiyor? Sorusu gündemde yer alıyor. Peki, Adana'da fay hattı nereden geçiyor? Adana'da fay hattı var mı, deprem riski var mı?

ADANA'DA FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Adana bölgesindeki deprem riskinden de bahseden Prof. Dr. Ünlügenç, şöyle konuştu: "Mevcut fay geometrilerine, fayların uzunluklarına baktığımız zaman bu bölgede 6- 6.5 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesi olağandır. Hatta bölgede 7 büyüklüğünden daha büyük bir depremin olabileceği düşünülerek mevzuata, kurallara ve yasalara uygun şekilde binalarımızı inşa etmeliyiz. Mümkün olduğu kadar da gevşek zeminlerden uzak kesimlerde yapılaşmayı sağlamalıyız. Çünkü buralarda sıvılaşma riski de oldukça yüksektir. Buralarda binayı istediğiniz kadar sağlam yapın o bölgede deprem sırasında zemin sıvılaşması nedeniyle bina belki sağlamlığını koruyacaktır ama dikliğini koruyamayacak veya çökecek ya da yan yatacaktır. Bunlarla ilgili görselleri ülkemizde yaşadığımız depremlerin sonrasında sıklıkla görmekteyiz."