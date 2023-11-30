Adana'da depremzedelere TOKİ Konutları Ocak ayında teslim edilecek

Adana'da depremzedeler için yapımına başlanan TOKİ Konutlarının Ocak ayında teslim edilmesi planlanıyor. Konutlarda sona yaklaşılırken, işçiler evleri teslim edebilmek için 7 gün 24 saat çalışıyor.

Adana'da depremzedeler için yapımına başlanan TOKİ Konutlarının Ocak ayında teslim edilmesi planlanıyor. Konutlarda sona yaklaşılırken, işçiler evleri teslim edebilmek için 7 gün 24 saat çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerinin can kayıpları ve yıkımlara yol açtığı Adana'da, TOKİ kalıcı konutlar için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Kent genelinde 2 bin 500 konut, 701 de köy evi yapılması planlanıyor. Mart ayında başlayan merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 blok ve 590 daireden oluşan projede, inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Proje çerçevesinde 9 blok tamamlanırken, diğer blokların da inşası hızla sürüyor.

İşçiler tam kadro mesaide

Ocak ayında kent genelinde ilk etapta bin konutun teslim edilmesi planlanırken, işçiler evleri teslim edebilmek için 7 gün 24 saat esasına göre 3 vardiya çalışıyor. 2+1 daireler brüt 110, net 80 metrekare olurken, 3+1 daireler ise brüt 150, neti 127 metrekare olacak şekilde tamamlandı. Ayrıca daire de kullanılan bütün malzemelerin yüzde 100 yerli malı olduğu öğrenildi.

"Ocak ayında bin konut teslim edilecek"

Çalışmaları yakından takip eden Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Ocak ayında ilk evlerin teslimatının yapılacağını söyledi. Karslıoğlu, "Bin konut projesini Ocak ayında teslim edeceğiz Adana genelinde. Önümüzdeki günlerde 8 bin konut ihale süreci var. Uzun bir süreç. Ancak işçilerimiz gece gündüz depremin yaralarını silmek için cansiparane çalışıyor. Herkes bunun bilincinde" diye konuştu.

TOKİ'nin literatüre girdiğini anlatan Karslıoğlu, "Dünyada hiçbir ülke depremden sonra bu kadar hızlı ve bu kadar teknik kapasitede bina yapma yeteneğine sahip değil. Ancak biz burada TOKİ'nin tecrübesiyle bunu gerçekleştiriyoruz. Bu dünyada tektir" dedi. - ADANA