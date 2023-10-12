Adana'da depremzedeler için TOKİ konutları tamamlanıyor

Adana'da depremzedeler için TOKİ konutlarının yapımı hızla ilerliyor. Kent genelinde 2 bin 500 konut ve 701 köy evi yapılması planlanıyor. İnşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Adana'da depremzedeler için yapımına başlanan TOKİ konutlarında sona gelindi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerinin can kayıpları ve yıkımlara yol açtığı Adana'da, TOKİ kalıcı konutlar için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Kent genelinde 2 bin 500 konut, 701 de köy evi yapılması planlanıyor. Mart ayında başlayan merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 blok ve 590 daireden oluşan projede, inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Proje çerçevesinde 8 blok tamamlanırken diğer bloklarında inşası hızla sürüyor.

Boyaları yapıldı

Öte yandan yapılan blokların boyaları da tamamlanırken şantiyede işçiler 7 gün 24 saat esasına göre 3 vardiya halinde çalışıyor. 2+1 daireler brüt 110, net 80 metrekare olurken, 3+1 daireler ise brüt 150, neti 127 metrekare olacak şekilde tamamlandı. Ayrıca daire de kullanılan bütün malzemelerin yüzde 100 yerli malı olduğu öğrenildi.

"Aralıksız çalışmalarımız sürüyor"

Çalışmaları yakından takip eden Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Karslıoğlu, Aralık ayında 13-14 bloğun teslim edilmesinin planladığını belirterek, "İnşallah konutların yüzde 80'ini yeni yıla girmeden hak sahiplerine teslim edeceğiz. Burada 3 vardiya 24 saat çalışıyoruz. Ne kadar hassas bir konu olduğunu biliyoruz ve bu nedenle aralıksız çalışmalarımız sürüyor" dedi.

"Evler güvenli, bilim ve fen kurallarına göre yapıldı"

TOKİ'nin yaptığı inşaatların dünya literatürüne girdiğini anlatan Karslıoğlu, "Bildiğiniz üzere TOKİ şantiyeleri tecrübe gerektiren ve dünya literatürüne girmiş şantiyelerimizdir. Burada gece gündüz çalışırken ustaların ve işçilerin birbirini engellemeden çalışması ayrı bir profesyonelliktir. Tüm argümanlarımızı oluşturduğumuz noktada, projeye has çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Adana'mızda tüm depremzedelerimizin başını sokacağı evler güvenli, bilim ve fen kurallarına göre yapılmıştır. Cumhurbaşkanımızın verdiği sözler yerde kalmamak üzere Ocak ayında buraları cıvıl cıvıl görebiliriz" ifadelerini kullandı. - ADANA