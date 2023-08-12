Adana'da Deprem Oldu mu? Adana'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son Dakika Adana Depremleri

Adana'da deprem mi oldu? Sorusu, son yaşananlar arasında en çok merak edilenlerden biri oldu. Artçı depremler nedeniyle vatandaşlar, Adana'da deprem olup olmadığını internet üzerinden araştırıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan bilgilere göre, Adana'da bugün birçok deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi, bölgesel deprem araştırmalarını yürütüyor ve son 500 depremi halka sunuyor.

Adana deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Adana deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Adana deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Adana depremleri! 6 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi!

ADANA DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Adana 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. AFAD tarafından dakonuya ilişkin rakamlar paylaşıldı. Buna göre saat 12:42'de Saimbeyli (Adana) merkezli 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü kayıtlara 7 km olarak geçti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.