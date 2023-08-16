Adana'da deprem mi oldu? SON DAKİKA Adana deprem şiddeti ne, kaç? 16 Ağustos AFAD Kandilli son depremler listesi

AFAD ve Kandilli verilerine göre Adana'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Adana'da deprem mi oldu? Bugün Adana deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Adana'da deprem ve AFAD Adana'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Adana'da deprem kaç şiddetinde oldu? Adana yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Adana son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Adana deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Adana'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Adana'da deprem mi oldu? Bugün Adana deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Adana'da deprem ve AFAD Adana'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Adana'da deprem kaç şiddetinde oldu? Adana yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Adana son depremler ve son dakika deprem haberleri!

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Adana'nın Aladağ ilçesinde saat 17.36'da 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı, yerin 7.3 kilometre altında gerçekleşti.

AFAD son depremler ve Kandilli son depremler listesine göre deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu sorularına yanıt bulabilirsiniz. Aşağıdaki son dakika deprem listesi ile son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.