Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 26 Ocak Adana'da nerede deprem oldu?

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ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Dün akşam Malatya'da meydana gelen 5.2'lik depremin ardından gece yarısı da Adana sallandı. Saimbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.

ADANA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Gece yarısı korkutan deprem, yerin 12.56 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sarsıntı Saimbeyli dahil diğer ilçelerde de hissedildi.

DÜN AKŞAM DA MALATYA SALLANMIŞTI

Dün akşam üzeri de Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Battalgazi'de meydana gelen sarsıntının derinliği 13,93 kilometre olarak ölçüldü. Depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.