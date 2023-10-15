Adana'da son dakika deprem mi oldu ve kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesine göre, Adana'da kaç şiddetinde deprem oldu ve nerede meydana geldiği açıklandı. Son Dakika Adana'da deprem kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Peki, Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 15 Ekim Adana'da nerede deprem oldu?

Adana'da deprem mi oldu ve Adana'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Adana'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Muğla açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 15 Ekim Adana'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesine göre, Adana İğdebel-Tufanbeyli'de 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

ADANA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Adana'da meydana gelen deprem saat 19:27'de gerçekleşti. Deprem 3.2 şiddetinde meydana geldi.