ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU? Adana deprem 24-25 Temmuz! En son nerede deprem oldu? Adana deprem kaç büyüklüğünde?
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Adana'da meydana gelen deprem, Saimbeyli merkez üssünde gerçekleşti ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından inceleniyor. Vatandaşlar ise şiddetini ve büyüklüğünü araştırıyor. Peki, Adana'da deprem mi oldu? Adana deprem 24-25 Temmuz! En son nerede deprem oldu? Adana deprem kaç büyüklüğünde?
Adana'da vatandaşlar dün büyük bir sarsıntı hissetti. Depremin yaşandığı saat, 22 Temmuz 2023 tarihinde, saat 13:37 olarak kaydedildi. Bu sarsıntı, bölge halkı arasında panik yarattı ve vatandaşlar anında şu soruların yanıtlarını aramaya başladı: "Az önce Adana'da deprem mi oldu?", "Nerede meydana geldi?", ve "Kaç büyüklüğünde bir deprem meydana geldi?" İşte detaylar…
ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde paylaşılan sarsıntı Saimbeyli merkezli gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi Adana Saimbeyli'de deprem meydana geldiğini belirterek büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.
ADANA DEPREM 25 TEMMUZ 2023 NEREDE?
AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) 22.07.2023, 13:37:10 TSİ, Büyüklük: 4.0, Derinlik: 5 km"