ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU? Adana deprem 24-25 Temmuz! En son nerede deprem oldu? Adana deprem kaç büyüklüğünde?

Adana'da meydana gelen deprem, Saimbeyli merkez üssünde gerçekleşti ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından inceleniyor. Vatandaşlar ise şiddetini ve büyüklüğünü araştırıyor. Peki, Adana'da deprem mi oldu? Adana deprem 24-25 Temmuz! En son nerede deprem oldu? Adana deprem kaç büyüklüğünde?