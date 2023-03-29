Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Son olarak, depremlerde can kaybının yaşandığı iller arasında yer alan Adana'da deprem meydana geldi. Peki, Adana'da deprem mi oldu? Adana'da bugün deprem mi oldu?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adana bir kez daha sallandı. Saimbeyli ilçesinde akşam saatlerinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşarken, sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Yaşananlar sonrası Adana'da deprem mi oldu? Adana'da bugün deprem mi oldu araştırıldı.

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, saat 19.47'de Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 9.38 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Deprem Adana ve Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kayseri ve Şanlıurfa gibi şehirlerde de hissedildi.

Öte yandan 4.5'in öncesinde ve sonrasında da ufak artçı sarsıntılar yaşandı. Bölgede saat 19.36'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, 4.5'in hemen ardından saat 19.51'de 3.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.